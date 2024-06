Criptomoedas têm forte desvalorização após payroll gerar dúvidas sobre corte de juros nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 17:04 Para compartilhar:

As principais criptomoedas do mundo registraram firme desvalorização nesta sexta-feira, após o relatório payroll apontar criação de empregos em ritmo mais forte que o esperado em maio nos Estados Unidos. O indicador põe em xeque as perspectivas para corte de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) este ano, o que tende a penalizar os ativos de risco.

Por volta das 16h20 (de Brasília), o bitcoin recuava 2,92%, a US$ 68.910,50, e o do ethereum perdia 4,17%, a US$ 3.663,14, de acordo com cotações da Binance.

A geração de 272 mil postos de trabalho nos EUA no mês passado superou até mesmo as mais otimistas previsões de analistas consultados pelo Projeções Broadcast.

Ainda que a taxa de desemprego tenha atingido 4%, o resultado fomenta dúvidas sobre a capacidade do Fed de relaxar a política monetária. Até porque o próprio presidente do BC americano, Jerome Powell, já sinalizou que um enfraquecimento do mercado de trabalho é uma das condições para cortes na taxa.

O diretor regional da Coinbase para as Américas, Fábio Plein, reconhece que o cenário econômico americano ainda é marcado por incertezas. “A boa notícia fica por conta dos ETFs de bitcoin à vista, que registraram 16 dias consecutivos de entradas líquidas, totalizando US$ 3,6 bilhões”, afirma.