Criptomoedas se recuperam após tombo recente, com expectativa por dados de inflação nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2024 - 16:21 Para compartilhar:

As principais criptomoedas do planeta avançaram nesta terça-feira, 25, em recuperação após a firme desvalorização dos últimos dias. A retomada das ações de tecnologia em Wall Street mantém o clima favorável à busca das moedas digitais, mas o mercado se mantém em alerta antes de importante dado de inflação nos Estados Unidos.

Pouco depois das 16h (de Brasília), o bitcoin subia 2,80%, a US$ 61.985,03, e o ether ganhava 3,80%, a US$ 3.416,99, de acordo com a Binance.

Os ativos haviam sido duramente penalizado pela notícia de que os credores da falida corretora do setor Mt. Gox receberão mais de US$ 8,5 bilhões em criptomoedas como pagamento. A notícia gerou temores de que o reembolso leve a uma onda de venda por parte desses investidores.

Hoje, no entanto, houve espaço para correção dos excessos. Há expectativa pela divulgação do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), a métrica de inflação preferida do Federal Reserve (Fed), que sairá na sexta-feira, 28.

“Se houver sinais de um possível corte nos juros em setembro, isso poderá aliviar os nervos dos investidores e estabilizar o preço do bitcoin”, disse Eleanor Gaywood, chefe de estratégia da Coincover, fornecedora de seguros para ativos digitais.