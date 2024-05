Criptomoedas: ethereum sobe quase 20% e bitcoin toca US$ 71 mil após rumores de novo ETF cripto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/05/2024 - 16:27 Para compartilhar:

O ethereum subiu quase 20% nesta terça-feira, 21, e o bitcoin chegou a tocar US$ 71 mil na máxima intraday, em meio à possibilidade de uma aprovação de fundos negociados em bolsa (ETFs) de ethereum.

Por volta das 16h15 (de Brasília), o bitcoin subia 1,41%, a US$ 69.686,32, enquanto o ethereum ganhava 18,40%, a US$ 3.729,91.

A euforia no setor de criptoativos foi impulsionada por um comunicado da Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos), que deu a entender que a instituição caminha para a possível aprovação dos primeiros ETFs de ethereum à vista.

A Divisão de Negociação e Mercados da SEC pediu a gerentes de ativos, na manhã de ontem, que atualizem documentos de solicitações (conhecidos como registros 19b-4) e os reenviem com as alterações. Este movimento geralmente antecede uma alteração da SEC em seu manual de regras, e a mudança em questão pode ser a aprovação do ETF de ethereum.

O analista de mercado sênior da FXPro, Alex Kuptsikevich, afirma que a possível aprovação de mais um ETF em cripto trará um aumento na demanda institucional. Os rumores, por sua vez, podem impulsionar o bitcoin a testar suas máximas perto dos US$ 74 mil já no começo da próxima semana, afirma.

Ilan Solot, da Marex, diz que há uma real chance do ethereum dominar o mercado de contratos inteligentes, agora que terá uma credibilidade muito maior após o aval da SEC. “É para lá onde o novo dinheiro fluirá, e a rede ethereum será a única rede em que as grandes instituições confiarão”, avalia.

*Com informações da Dow Jones Newswires