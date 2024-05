Criptomoedas: ethereum sobe, de olho em aprovação de ETF; bitcoin cai, com foco em juros do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2024 - 16:45 Para compartilhar:

O bitcoin e o ethereum divergiram nesta quinta-feira, 23. Mais cedo, a maior criptomoeda do mundo chegou a tocar os US$ 70 mil outra vez, mas não se sustentou, enquanto o ethereum agora acumula ganhos de 30% nos últimos 30 dias, e continua com viés de alta.

Perto das 16h30 (de Brasília), o bitcoin caía 3,20%, a US$ 67.394,53, enquanto o ethereum ganhava 1,12%, a US$ 3.769,61, de acordo com a Binance.

A especulações sobre a aprovação para a emissão fundos negociados em bolsas (ETFs) de ethereum pela Securities and Exchange Comission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) impulsionaram os ganhos da segunda criptomoeda mais negociada no mundo. Já no bitcoin, a macroeconomia continuou sendo o principal driver de preços, conforme pontuam analistas e traders, e a ata do Federal Reserve (Fed) ontem injetou cautela nos mercados e pesou contra ativos de risco – com o bitcoin entre eles.

Hoje, circulou uma notícia do Politico de que cinco membros dos serviços financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA estão pressionando o presidente da SEC, Gary Gensler, para aprovar os ETFs de ethereum. Os deputados argumentam que a aprovação anterior para fundos de bitcoin abre uma lacuna para que a SEC demonstre coerência e afirme seu raciocínio jurídico usado para os ETFs de bitcoin.

O analista da Julius Baer, Manuel Villegas, relembra, porém, que após a aprovação dos ETFs do bitcoin, a criptomoeda entrou em viés de queda. Ele não descarta a probabilidade de uma queda dos preços do ethereum após uma possível aprovação. Segundo o chefe de pesquisa de Mercados do City Index, Matt Weller, depois do grande aumento esta semana, o ether pode estar mais vulnerável à rejeição dos ETFs, ou então a uma reação do tipo “compre o boato, venda o fato”, caso seja aprovado.