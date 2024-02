Criptomoedas: CPI dos EUA puxa tapete do bitcoin e derruba preço abaixo de US$ 50 mil outra vez

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/02/2024 - 17:15 Para compartilhar:

O bitcoin caiu nesta terça, 13, na esteira do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos Estados Unidos mais forte do que o esperado em janeiro. A leitura de hoje indicou inflação de serviços ainda muito elevada, o que alimentou as apostas por cortes de juros mais tardios pelo Federal Reserve (Fed) e prejudicou a atratividade de ativos de risco, como o bitcoin e outras criptomoedas.

Às 17h (de Brasília), o bitcoin caía 1,4%, a US$ 49.066,95. Já o ethereum avançava 0,3%, a US$ 2.628,51. As cotações são da Binance.

Segundo o CME Group, as apostas pelo primeiro corte do Fed passaram da reunião de maio para a de junho. A inflação resiliente nos Estados Unidos “puxou o tapete” do bitcoin, que vinha em um crescente rali e ontem ficou acima de US$ 50 mil pela primeira vez desde 2021, conforme avalia Craig Erlam, da Oanda. Mesmo assim, ele afirma que, embora seja prejudicial no curto prazo, a perspectiva de juros não deve prejudicar muito o clima no espaço das criptomoedas.

A diretora de pesquisa da CoinDesk Noelle Acheson escreveu, em sua newsletter diária Crypto is Macro, que a tendência do bitcoin no curto prazo ainda é de alta, podendo tocar US$ 60 mil, “deixando as opções em aberto”. Segundo ela, conforme aumenta a percepção de investidores de que o bitcoin é um ativo de diversificação, e enquanto há “um salto na acessibilidade por meio das listagens de ETFs à vista”, a expectativa é que o preço do bitcoin seja empurrado para cima gradativamente, sem grande resistência.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias