Criptomoedas: bitcoin volta a US$ 70 mil e reverte correção vista desde máxima histórica

O bitcoin se recuperou da forte correção que sofreu na semana passada e voltou para US$ 70 mil, em um movimento definido por analistas como “surpreendente”, mesmo que os preços sigam apresentando volatilidade. Por volta das 16h30 (de Brasília), o bitcoin subia 7,49%, a US$ 70.829,58, enquanto o ethereum ganhava 7,70%, a US$ 3.638,79, de acordo com a Binance.

O impulso às criptomoedas não tem um único motivo hoje, dizem analistas, que colocam os ganhos na conta da contínua demanda pelos fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista da moeda digital e conforme o halving se aproxima, quando a oferta de tokens para a mineração será cortada à metade.

O sentimento de risco mais amplo também continua a ser importante para os ativos digitais, que se mostraram amplamente correlacionados com grandes oscilações nas ações. Recentemente, os três índices acionários de Nova York atingiram máximas de fechamento – embora o viés seja de baixa hoje.

Investidores também monitoram o julgamento do magnata das criptomoedas Do Kwon, que acontece hoje. Kwon foi preso no país balcânico de Montenegro no ano passado e está atualmente num centro de detenção de imigrantes enquanto aguarda o resultado do processo de extradição.

Tanto a Coreia do Sul como os EUA procuram extraditá-lo para enfrentar acusações criminais. Nesta segunda, a Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) abrirá seu processo civil no tribunal federal de Manhattan contra Kwon e sua empresa, Terraform Labs, para julgá-lo por alegações de que fraudou pessoas que compraram uma criptomoeda que entrou em colapso há dois anos.

