Criptomoedas: bitcoin volta a subir, em dia de nomeação de Trump de entusiasta pró-cripto à SEC

O bitcoin avançou nesta quarta-feira, 3, depois de duas sessões de baixa, em um dia que teve como destaque a nomeação do presidente eleito americano Donald Trump de um empresário favorável às criptomoedas para a agência reguladora dos Estados Unidos. O indicado, Paul Atking, irá substituir Gary Gensler, que já confirmou que vai renunciar no mesmo dia em que o novo presidente tomará posse. Nos últimos dias, analistas notavam a ausência de novos catalisadores favoráveis ao mercado de criptomoedas como uma barreira a novos avanços do bitcoin.

Perto das 16h40 (de Brasília), o bitcoin subia 1,23%, a US$ 96.514,00, enquanto o ethereum avançava 7,23%, a US$ 3.831,40, no mesmo horário, de acordo com a Binance.

Trump nomeou Atkins como o novo presidente da Securities and Exchange Comission (SEC, equivalente à CVM). O republicano disse que Atkins é um “líder comprovado em regulamentações de senso comum” e que reconhece que ativos digitais são cruciais para tornar os Estados Unidos “maiores do que nunca”.

Israel Buzaym, especialista cripto do Bitybank, lembra que o Bitcoin encerrou novembro com uma valorização de mais de 30%, destacando-se como um dos ativos de maior retorno no mês. “Historicamente, dezembro costuma ser positivo para o mercado cripto em ciclos de alta, mas há indícios de que este ano pode fugir à regra. Em 2025, espera-se o pico do atual ciclo, seguindo o padrão observado em 2013, 2017 e 2021, o que torna improvável que dezembro de 2024 alcance desempenhos comparáveis”, pondera.

Além disso, fatores estruturais e conjunturais sugerem uma possível pressão vendedora no curto prazo, avalia. O final do trimestre e do ano é caracterizado pelo rebalanceamento de carteiras por grandes investidores institucionais, como fundos de investimento e family offices, o que historicamente pode gerar uma liquidação parcial de ativos cripto para realizar lucros e ajustar portfólios.

Outro ponto relevante é o comportamento das altcoins, afirma Buzaym. Embora o Bitcoin seja o principal condutor do mercado, quando ele lateraliza ou enfrenta correções leves, é comum observar uma migração de capital para altcoins com menor capitalização de mercado. Esses ativos podem apresentar performances expressivas em ciclos curtos, indica.