Criptomoedas: bitcoin volta a subir e toca US$ 44 mil, no maior nível desde abril de 2022

O bitcoin subiu nesta sexta-feira, 8, e encerra a semana de volta ao maior nível desde abril de 2022, operando em torno de US$ 44 mil, em meio ao otimismo com possível aprovação de fundos ETFs. Já a ethereum também avançou neste pregão e alcançou maior nível desde maio de 2022.

Em relatório, a Oanda observa que o bitcoin chegou a enfraquecer pontualmente neste pregão, após o resultado forte do relatório de empregos (payroll) dos Estados Unidos e da queda na taxa de desemprego. Sinais de resiliência do mercado de trabalho tendem a ampliar expectativas por uma postura mais rígida do Federal Reserve (Fed) e, nesta sessão, dividiram a precificação do mercado sobre a duração do aperto monetário americano.

“Esta é mais uma evidência de que, embora as taxas de juros influenciem as criptomoedas, elas têm suporte neste momento. A empolgação dos ETFs é claramente o motor principal, e a questão agora é saber até que ponto ela pode se estender”, avalia o analista da Oanda, Craig Erlam.

CEO da plataforma de negociação SynFutures, Rachel Lin observou que o desempenho do bitcoin nesta semana “foi o melhor desde o final de outubro” e enfraquece a ideia de que o mercado de criptomoedas ainda está “em recuperação de um mercado bear”.

Por volta das 17h20, (de Brasília), o bitcoin avançava 1,66%, a US$ 44.025,65 (R$ 216.954,27), segundo a Coinbase. Já a ethereum, por sua vez, subia 0,50%, a US$ 2.357,97 (R$ 11.619,60). Na variação semanal, os ganhos foram de 13,7% e 12,8%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires

