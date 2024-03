Criptomoedas: bitcoin volta a subir e recupera marca de US$ 70 mil, antes de PCE nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/03/2024 - 16:26 Para compartilhar:

O bitcoin voltou a subir, nesta quinta-feira, 28, e recuperou a marca psicológica de US$ 70 mil, após a perda da véspera. O clima relativamente benigno nas mesas de operações estabeleceu o pano de fundo para uma retomada das criptomoedas, na véspera da divulgação de um importante dado de inflação nos Estados Unidos.

Pouco depois das 16h (de Brasília), o bitcoin subia 3,04%, a US$ 70.787,91, enquanto o ether ganhava 2,77%, a US$ 3.561,02, de acordo com cotações da Binance.

Terminada a correção do bitcoin, em meio à desaceleração da demanda pelo ETF (fundo negociado em bolsa) à vista, o analista Markus Thielen, da 10x Research, considera que a moeda digital reúne as condições favoráveis para retomar o movimento de escalada de maneira consistente. Thielen avalia que o ativo continuará testando máximas históricas e pode atingir a inédita marca de US$ 100 mil.

Os mercados tradicionais estarão fechados nos Estados Unidos e na maioria dos demais países de população majoritariamente cristã amanhã, no dia em que será divulgado o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), métrica inflacionária preferida do Federal Reserve (Fed). O presidente da instituição, Jerome Powell, participará de evento pela manhã.

Com isso, o universo das criptomoedas será um dos poucos segmentos do mercado capazes de reagir imediatamente aos eventos desta Sexta-Feira Santa.

