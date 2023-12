Criptomoedas: Bitcoin volta a subir após recuar com realização de lucros, e Ethereum avança

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/12/2023 - 17:41 Para compartilhar:

O bitcoin foi pressionado por uma realização de lucros após as fortes altas da criptomoeda, no entanto, ao final da tarde, o ativo se recuperava e operava com uma leve alta. Analistas avaliam que o cenário para o ativo é de provável avanço ao longo de 2024. Já o Ethereum teve ganhos na sessão.

Por volta das 17h (de Brasília), o bitcoin avançava 0,24%, a US$ 43.752,88 (R$ 212.659,27), segundo a Coinbase. O Ethereum subia 4,20%, a US$ 2.317,25 (R$ 11.268,04).

O Bitcoin subiu cerca de dois terços desde meados de outubro, encerrando um período de vários meses de negociações moderadas e gerando apelos de um novo mercado cripto de alta – mas há sinais de que os comerciantes querem lucrar, com quedas nos últimos dias em meio a movimentos rápidos de vendas.

“O mercado foi atingido por outra onda de realização de lucros, que se tornou comum nas últimas duas semanas”, disse Alex Kuptsikevich, analista da corretora FxPro. “Por outro lado, as quedas de preços estão ficando mais superficiais, mantendo a tendência de alta de longo prazo”.

A narrativa principal em cripto continua a ser a expectativa de que os reguladores dos EUA aprovarão em breve o primeiro fundo negociado em bolsa (ETF) Bitcoin à vista, o que deverá inaugurar uma nova onda de interesse dos investidores. A oferta historicamente restrita de tokens e um cenário macroeconômico em melhoria também ajudaram, com as criptomoedas ganhando junto com o Dow Jones e o S&P 500 em meio a apostas de que o Federal Reserve (Fed) reduzirá as taxas de juros várias vezes no próximo ano.

Rodrigo Cohen, analista de investimentos e co-fundador da Escola de Investimentos considera promissor o investimento para 2024 nas criptomoedas. “Eu vejo que um dos investimentos que mais se valorizou nesse contexto todo foi criptomoedas, assim como o mercado de ações. Na minha visão, o melhor de todos nesse ano em termos de valorização, apesar de toda a volatilidade, foi criptomoedas. O bitcoin costuma acompanhar os índices mundiais, principalmente, bolsas dos EUA. E com as bolsas subindo lá, criptomoedas também tiveram valorização”, diz.

*Com informações Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias