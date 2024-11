Criptomoedas: bitcoin volta a ficar acima dos US$ 90 mil e tem alta de 18% na semana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2024 - 19:22 Para compartilhar:

O bitcoin voltou nesta sexta, 15, ao patamar dos US$ 90 mil nesta sexta-feira, após correção das altas recentes no dia de ontem. As criptomoedas continuam a se beneficiar da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos.

Por volta das 17h30 (de Brasília), o bitcoin subia 2,68%, a US$ 90.948,32, e tinha ganhos de 18,46% na semana. Enquanto o ethereum recuava 1,34%, a US$ 3.075,08 (+4,18% na semana), segundo cotações da Binance.

O bitcoin segue volátil após estabelecer uma série de novas máximas históricas e se aproximar da marca de US$ 100 mil. Os traders estão apostando em uma onda de desregulamentação e em políticas favoráveis às criptomoedas depois que Trump reconquistou a Casa Branca na semana passada, dizem analistas.

Uma das promessas de campanha do republicano é criar um “estoque nacional estratégico de bitcoins”, começando por bloquear a venda de bitcoins anteriormente apreendidos por agências de aplicação da lei. A ideia é que isso poderia se transformar em uma reserva estratégica para apoiar o dólar.

Embora o bitcoin seja a maior e mais antiga moeda digital, outras criptomoedas, como o Dogecoin, também tiveram um desempenho superior desde a eleição. “Nesses níveis do preço do Bitcoin, cada vez mais entusiastas de criptomoedas estão passando a procurar altcoins interessantes à medida que obtêm lucros na primeira criptomoeda.

A escolha mais fácil é o Dogecoin, que ganhou mais de 200% desde as baixas de 3 de novembro até o presente”, disse o analista da FxPro, Alex Kuptsikevich.

*Com informações da Dow Jones Newswire