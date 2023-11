Criptomoedas: bitcoin volta a cair, seguindo alta recorde da véspera, mas ethereum sobe

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/11/2023 - 17:42 Para compartilhar:

O bitcoin e o ethereum operaram sem direção única no pregão desta quinta-feira, 30, seguindo a força do bitcoin na manhã da quarta-feira, quando a moeda subiu no maior nível desde maio de 2022.

Na visão do analista da corretora FxPro, Alex Kuptsikevich, a ação atual do preço do bitcoin “mostra outra retração como parte de uma tendência de alta mais ampla que começou em meados de outubro, mas desacelerou nas últimas semanas”.

Assim, por volta das 17h30 (de Brasília), o bitcoin acedia 0,34%, a US$ 37.749,34 (R$ 186.289,21), segundo a Binance. O ethereum, por sua vez, tinha alta de 0,10%, a US$ 2.041,44 (R$ 10.074,30).

Segundo André Franco, analista chefe do MB, em dados on-chain (baseado em dados), houve um acúmulo de mais 3 mil bitcoins por parte dos investidores de longo prazo (LTH). No ethereum foram mais 4 mil ETH de saldo líquido positivo colocados em staking (espécie de poupança).

Entre notícias relacionadas a criptomoedas, Franco também informa que um número de usuários da Coinbase recebeu e-mails da principal exchange dos Estados Unidos de que as informações vinculadas às suas contas de clientes poderão em breve ser compartilhadas com a Commodities Futures Trading Commission (CFTC) depois da Coinbase receber uma intimação, o que “parece estar ligado a um assunto relativo a outra exchange de criptomoedas: a Bybit, empresa sediada em Dubai e fundada em 2018 por Ben Zhou”.

