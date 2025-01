Criptomoedas: bitcoin volta a cair e se afasta mais dos US$ 100 mil, sem novos catalisadores

O bitcoin ampliou as fortes perdas da última sessão, e se afastou mais da marca simbólica de US$ 100 mil. O ethereum também segue a tendência, com recuos ainda maiores. Sem novos catalisadores impulsionando as cotações, analistas acreditam que o ativo possa ter passado a reagir mais aos dados da economia americana e às perspectivas para a política do Federal Reserve (Fed).

Segundo a Binance, o bitcoin recuava 2,44%, a US$ 94.242,43, por volta das 16h50 (de Brasília). Já o ethereum caia 3,15%, a US$ 3.284,16.

Após a vitória eleitoral de Donald Trump, os ativos digitais dispararam com a perspectiva de um presidente favorável às criptomoedas. Uma série de nomeações favoráveis para a administração Trump ajudou o ímpeto a avançar até dezembro. Mas os catalisadores regulatórios ou políticos podem estar perdendo força por enquanto, deixando as criptomoedas mais expostas a outros fatores. “Curiosamente, o bitcoin – que ultimamente tem mostrado baixa sensibilidade ao fluxo de dados dos EUA e aos rendimentos dos Treasuries – reagiu aos dados dos EUA”, disse o analista da Pepperstone, Chris Weston, ontem. Se o bitcoin e outros criptoativos reagirem aos dados econômicos dos EUA, então essa é uma mudança significativa que os investidores precisam estar atentos.

Isso também faz com que o relatório de empregos de sexta-feira de dezembro seja um negócio muito maior para as criptomoedas. Os investidores vão querer ver sinais de que o mercado de trabalho está arrefecendo – o que ajudaria as ações e potencialmente as criptomoedas se a ligação recém-descoberta se mantiver verdadeira.

Ana de Mattos, analista técnica da Ripio, aponta que o mercado permanece otimista em janeiro de 2025, especialmente com a posse de Trump e a expectativa de políticas favoráveis ao mercado. “Através da análise gráfica de fluxo financeiro, podemos localizar um suporte de curto e médio prazos entre US$ 92.800 e US$ 87.500. Portanto, se o preço do bitcoin corrigir, essas são as áreas seguras para novas compras”, avalia.

*Com informações Dow Jones Newswires.