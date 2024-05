Criptomoedas: bitcoin ultrapassa US$ 70 mil e ethereum fica perto de US$ 4 mil, de olho em ETFs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/05/2024 - 16:41 Para compartilhar:

O bitcoin subiu e retornou ao patamar dos US$ 70 mil nesta segunda-feira, 27, enquanto o ethereum também acumulava ganhos após sinais de que investidores tradicionais podem estar mais adeptos a criptoativos.

Perto das 16h30 (de Brasília), o bitcoin subia 2,13%, a US$ 70.004,12, enquanto o ethereum ganhava 1,34%, a US$ 3.908,84, de acordo com a Binance.

Enquanto o bitcoin permanecia acima dos US$ 70 mil, o ethereum se aproximava dos US$ 4 mil, impulsionado pela permissão concedida pela Securities and Exchange Comission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) para que bolsas americanas comercializem ETFs de ethereum à vista, embora o órgão não tenha permitido que nenhum emissor comercialize um fundo por enquanto.

Traders comentavam que os dados de comercialização de ethereum registraram um aumento na procura por investidores institucionais e fundos, que já antecipam a entrada dos ETFs no mercado. “Mesmo após a aprovação do ETF Spot de Ethereum, o preço do ativo permanece com forte pressão compradora”, escreve a analista técnica da Ripio, Ana de Mattos.

Na visão dela, o ethereum pode chegar a algo em torno de US$ 4.565 caso essa demanda continue nos próximos dias. A analista não descarta, inclusive, a possibilidade da moeda romper este nível e renovar máximas históricas.

O CIO da TC Pandhora, Jorge Souto, também identifica espaço para novas altas. “São poucos os cenários possíveis em que o mercado não continue subindo, com o ethereum rompendo a última máxima, que está em torno de US$ 4 mil, e, em seguida, o BTC também tentando esse movimento e alcançando o rompimento.”