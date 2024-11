Criptomoedas: bitcoin tem recorde e mercado já mira marca de US$ 100 mil, com euforia por Trump

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/11/2024 - 16:57 Para compartilhar:

O bitcoin manteve nesta segunda-feira, 11, a vertiginosa marcha ascendente dos últimos dias e renovou marcas históricas, em meio ao contínuo otimismo de que a gestão do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, promoverá uma agenda regulatória mais favorável a criptomoedas.

Por volta das 16h50 (de Brasília), o bitcoin saltava 7,19%, a US$ 86.131,94, em novo recorde, enquanto o ethereum ganhava 1,54%, a US$ 3.251,04, segundo cotações da Binance.

Depois de uma campanha em que Trump prometeu tornar os EUA a “capital mundial do cripto”, investidores tentam maximizar a euforia que tomou conta do mercado desde a eleição do republicano na semana passada.

“Os especuladores de bitcoin estão apostando em um ambiente regulatório mais clemente e têm expectativas de que as autoridades possam criar um fundo de reserva de cripto, ajudando a aumentar a demanda contínua”, explica a analista Susannah Streeter, da Hargreaves Lansdown.

Para a analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank, após ter testado os níveis de US$ 81 mil, a próxima “meta natural” para o preço do bitcoin é a marca psicológica de US$ 100 mil.

*Com informações da Dow Jones Newswires