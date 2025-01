Criptomoedas: bitcoin tem leve alta e volta ao nível dos US$ 100 mil, de olho no Fed

O bitcoin operou em leve alta nesta quinta-feira, 16, o que foi suficiente para colocar a criptomoeda de volta no nível acima de US$ 100 mil. O ativo segue com impulso dos dados de inflação mais brandos nos Estados Unidos, que ofereceram perspectivas de uma política monetária mais relaxada do Federal Reserve (Fed) ao longo de 2025. O tema vem sendo central na medida em que o mercado aguarda a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, no dia 20 de janeiro, para maiores sinalizações do que seu mandato representará para o setor cripto.

Segundo a Binance, o bitcoin avançava 0,49%, a US$ 100.441,15, por volta das 17h (de Brasília). Já o ethereum caía 2,80%, a US$ 3.344,00.

Os preços das criptomoedas subiram depois que os dados do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) americano de dezembro foram divulgados, já que taxas mais baixas normalmente beneficiam as criptomoedas. Qualquer sinal de que as taxas de juros estão caindo mais rapidamente do que o esperado provavelmente aumentaria ainda mais os preços do bitcoin. Os otimistas também esperam que Trump tome medidas em algumas de suas promessas em relação à criptografia, como a criação de uma reserva nacional de bitcoin e tornar os EUA a capital cripto do mundo.

Os movimentos voláteis do bitcoin nesta semana sinalizam um início instável para 2025 para as criptomoedas, disse o estrategista do Grupo LMAX, Joel Kruger. A volatilidade recente está em grande parte relacionada às oscilações de sentimento nos mercados tradicionais, com ativos cripto mostrando uma correlação mais forte com as ações dos EUA, diz ele. Os mercados reduziram as expectativas de cortes nas taxas de juro da Fed neste ano, elevando os rendimentos dos Treasuries e do dólar, ao mesmo tempo que reduziram o apetite pelo risco. “Embora haja muito a ser dito sobre a recuperação do bitcoin no comércio sem risco, continua a haver um mercado ativo negociando bitcoin como um ativo de risco, que pode abrir desvantagem quando as ações forem vendidas”, avalia.

*Com informações Dow Jones Newswires.