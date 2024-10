Criptomoedas: bitcoin tem leve alta à espera de definições políticas e macro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2024 - 17:29 Para compartilhar:

O bitcoin oscilava próximo à estabilidade no fim da tarde desta segunda-feira, 7, ainda que com leve tendência positiva, enquanto investidores seguiam monitorando o cenário macro e as eleições presidenciais nos Estados Unidos.

O bitcoin subia 0,52% nas últimas 24 horas até 16h30, a US$ 63.244,00, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 64.478,19. O ethereum, por sua vez, tinha perdas de 0,61%, a US$ 2.436,03 no mesmo intervalo.

Depois de recuar ao patamar de US$ 59 mil na última semana, com o mercado enxergando menos espaço para cortes de juros nos EUA, o bitcoin retomou o patamar dos US$ 63 mil nos últimos dias. Hoje, após tocar os US$ 64 mil pontos, passou a mostrar ímpeto limitado, em linha com a fraqueza das bolsas de Nova York.

Segundo Ana de Mattos, trader parceira da Ripio, a faixa de preço dos US$ 63.950 é considerado uma região de interesse vendedor, logo, age como uma resistência para o preço da principal criptomoeda do mercado.

Em dia sem grandes divulgações macro, investidores analisavam cenário político americano, especialmente o comício de Donald Trump, candidato visto pelo mercado como amigável às criptos, com participação de Elon Musk na Pensilvânia. A Presto Research nota que as apostas de vitória do republicano no estado passaram a ser majoritárias após o evento.

Os analistas chamam atenção ainda para um rali de memecoins que tem ocorrido nos últimos dias, após Murad Mahmudov sugerir que estamos no início de um superciclo de memecoins durante palestra na Token 2049. A novata Popcat, por exemplo, subiu 65% na última semana.