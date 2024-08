Criptomoedas: bitcoin tem forte queda, com cautela global e contínua realização de lucros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2024 - 16:22 Para compartilhar:

As criptomoedas cediam hoje, com realização de lucros diante do ambiente de aversão ao risco e após uma reação sem força ontem à sinalização do presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos), Jerome Powell, de que há possibilidade de um corte de juros na economia americana em setembro.

Por volta das 16h (de Brasília), o bitcoin cedia 5,36%, a US$ 62.950,00, segundo a Binance. Já a ethereum perdia 6,69%, a US$ 3.093,71.

Os operadores parecem estar realizando lucros depois que o preço do bitcoin se aproximou de US$ 70.000 no final da semana passada, de acordo com a chefe de pesquisa da CoinMarketCap, Alice Liu. Do ponto de vista da perspectiva de curto prazo, não há nenhuma nova fonte de otimismo no mercado agora, completou a analista.

O ambiente desfavorável ao risco nesta quinta-feira reflete o recrudescimento das tensões no Oriente Médio, além de dados econômicos fracos nos EUA. Os índices dos gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) do setor industrial finais em julho indicaram contração da atividade e investimentos em construção tiveram queda em junho. Os indicadores renovaram preocupações com a demanda na maior economia do mundo.

As moedas digitais também continuam sem reagir com força a promessas do ex-presidente dos EUA Donald Trump de medidas para favorecer o segmento. Caso Trump, que é candidato do Partido Republicano para voltar à Casa Branca, seja eleito, eventuais mudanças precisariam de uma nova legislação, o que demoraria para se materializar. No fim de semana, na Bitcoin Conference, em Nashville, que será o presidente “pró-inovaçação e pró-bitcoin”, enquanto os democratas estariam “censurando novas ideias”.

* Com Dow Jones Newswires