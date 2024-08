Criptomoedas: bitcoin tem alta moderada após tocar US$ 62.000 com melhor apetite ao risco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2024 - 16:49 Para compartilhar:

O preço do bitcoin subiu nesta sexta-feira, à medida que as criptomoedas se recuperaram de uma liquidação no início da semana motivada pelos receios sobre uma recessão nos Estados Unidos. Na sessão de hoje, a moeda digital devolveu parte do ímpeto durante a tarde, após chegar a tocar US$ 62.000 por um breve momento, mas conseguiu manter um leve ganho.

O bitcoin subia 0,98%, a US$ 60.214,88, nas últimas 24 horas até perto das 15h55 (de Brasília), segundo a Binance. A ethereum ganhava 0,36%, a US$ 2.591,38 no mesmo intervalo. O maior e mais antigo token tocou a máxima de US$ 62.673.76 no intervalo de 24 horas, segundo a Binance.

O token de grande capitalização continua confundindo alguns investidores, embora seus movimentos nesta semana tenham ecoado as oscilações do mercado de ações de Wall Street. Na segunda-feira, a forte liquidação de ações em Nova York contaminou o segmento de moedas digitais. Mas o S&P 500 teve, na quinta-feira, seu melhor desempenho em um único dia desde 2022, liderado por ações de tecnologia, e os mercados asiáticos, incluindo o Nikkei do Japão, fecharam em alta. Esses vetores impulsionaram as criptomoedas.

O analista da plataforma britânica Hargreaves Lansdown, Matt Britzman, prevê que o pico pode trazer os investidores entusiastas do bitcoin de volta à ação. “Os chamados ativos de ‘porto seguro’ desapareceram esta semana, despencando junto com o restante do mercado de risco durante o pior momento na segunda-feira, e se recuperando devido às mesmas notícias econômicas positivas que impulsionaram as ações”, escreveu Britzman em nota.