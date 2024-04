Criptomoedas: bitcoin tem alta contida, em sessão volátil às vésperas do halving

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/04/2024 - 16:33 Para compartilhar:

O bitcoin exibia alta modesta, após chegar a recuar em parte da sessão desta quinta-feira, 18. O mercado tem sido dominado pela expectativa com o “halving”, quando haverá corte pela metade no valor pago a mineradores para a emissão da criptomoeda, o que pode impulsionar preços mais adiante.

Às 16h30 (de Brasília), o bitcoin era negociado em alta de 2,15%, em US$ 62.890,82 (R$ 330.176,83), enquanto o ethereum tinha ganho de 0,67%, em US$ 3.046,43 (R$ 16.077,91).

Alguns observadores no mercado avaliam que o halvingdeve apoiar o preço do bitcoin, ao torná-lo mais escasso. O Julius Baer, por sua vez, afirma, em análise neste semana a clientes, que os efeitos não devem ser imediatos, já que a desaceleração no avanço da oferta é sentido ao longo dos meses seguintes.

O banco ainda destaca a aprovação recente em Hong Kong de fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin e ethereum, o que para ele é um sinal “razoavelmente positivo” para as criptomoedas, por melhorar o acesso ao segmento para investidores da Ásia. Mas o Julius Baer vê também dados macroeconômicos como fator importante para esses mercados no quadro atual, diante dos próximos passos da inflação e das taxas de juros.