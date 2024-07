Criptomoedas: bitcoin sobe enquanto traders esperam discurso de Trump em conferência

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2024 - 17:27 Para compartilhar:

O bitcoin e o ethereum operavam em alta na tarde desta sexta-feira, 26, enquanto investidores esperam pelo discurso do ex-presidente e candidato à Casa Branca Donald Trump na Conferência Bitcoin 2024 em Nashville, nos Estados Unidos, que termina amanhã. O site do evento não informa quando Trump falará, mas afirma que ele “defende a liberdade financeira e o crescimento da indústria americana de bitcoin no cenário global”.

Às 17h21 (de Brasília), o bitcoin subia 0,95%, a US$ 66.183,38, segundo a Binance. Já a ethereum avançava 4,44%, a US$ 3.268,00.

Traders esperam que amanhã Trump faça alguma sinalização benéfica às criptomoedas, como, por exemplo, apoiar a compra de bitcoin pelo governo dos EUA como um ativo de “reserva estratégica”, o que permitiria um status semelhante ao de moedas estrangeiras ou petróleo.

Segundo o analista sênior de Mercado da FxPro, Alex Kuptsikevich, a Marathon Digital, maior empresa de mineração dos EUA, comprou US$ 100 milhões em bitcoins. De acordo com ele, “a decisão foi tomada considerando a recente correção do mercado e o retorno da empresa à sua estratégia de manter todos os bitcoins minerados em seu balanço.

*Com informações da Dow Jones Newires