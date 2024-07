Criptomoedas: bitcoin sobe em sessão favorável ao risco; MicroStrategy anuncia desdobramento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2024 - 16:31 Para compartilhar:

O bitcoin subia no fim da tarde desta quinta-feira, 11, prolongando os ganhos para a terceira sessão seguida, após a inesperada deflação mensal nos Estados Unidos em junho fortalecer a expectativa de flexibilização monetária, o que garante ambiente favorável ao risco.

Por volta das 16h10 (de Brasília), o bitcoin era negociado a US$ 57.755,00, indicando alta de 0,48% nas últimas 24 horas. O ether tinha alta de 1,28%, a US$ 3.136,03, de acordo com cotações da Binance.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA caiu 0,1% em junho ante maio. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo Projeções Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), que previam alta de 0,1% no período.

No noticiário corporativo ligado às criptomoedas, a MicroStrategy anunciou que seu conselho de administração declarou um desdobramento de ações de 10 por 1 para tornar os ativos mais acessíveis a investidores e funcionários. Cada ação receberá um dividendo de nove ações adicionais em 1º de agosto, informou a empresa em comunicado à imprensa. As novas ações começarão a ser negociadas em 8 de agosto. A MicroStrategy é a maior detentora corporativa de Bitcoin e suas ações subiram 107% este ano.

O ex-presidente Donald Trump fará um discurso na Conferência anual Bitcoin no fim deste mês. O potencial candidato republicano busca cortejar votos e dinheiro da indústria de criptografia. “Vou acabar com a guerra de Joe Biden contra a criptografia”, disse Trump em um comício em West Palm Beach, Flórida, no mês passado.

*Com informações da Dow Jones Newswires