Criptomoedas: bitcoin sobe em recuperação de queda iniciada na sexta-feira

O bitcoin e outras criptomoedas subiam nesta segunda-feira, 18, após uma liquidação que começou na sexta-feira e se prolongou no fim de semana. Analistas consideram que o recuo foi apenas ajuste dentro de um contexto de mercado em alta diante do interesse dos investidores em novos fundos e um corte iminente na emissão da principal moeda digital por meio do halving.

Perto das 16h25 (de Brasília), o bitcoin era negociado a US$ 68.155,53 (R$ 342.822,33), com alta de 1,9% nas últimas 24 horas, segundo cotação a Binance. O ethereum, por sua vez, valia US$ 3.606,28 (R$ 18.139,60), com ganho de 0,42% no mesmo intervalo. O preço do bitcoin chegou a cair abaixo de US$ 65.000 em alguns momentos no fim de semana, após uma liquidação que se intensificou na sexta-feira, poucos dias depois de a moeda digital ter atingido uma máxima recorde perto de US$ 74.000.

“Os analistas estão descrevendo a retração da semana passada como uma ‘respiração do mercado em alta’. Durante altas de preços prolongadas e de vários meses, são esperados períodos de realização de lucros em que os detentores vendem e obtêm lucros de apostas otimistas”, disse o analista do grupo de pesquisa de blockchain Brave New Coin, Aditya Das. “Quedas acentuadas entre períodos de fortes ganhos de preços não são nada incomuns para traders de cripto experientes. Grande parte do mercado permanece confiante de que a queda da semana passada foi simplesmente uma interrupção diante da realização de lucros para uma recuperação de preços do Bitcoin em 2024, antes do halving, impulsionada por ETF”, completou.

Na verdade, os analistas e operadores de criptomoedas continuam otimistas de que os preços do bitcoin ainda têm mais espaço para subir. Bilhões de dólares fluíram para fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin à vista desde que foram aprovados pelos reguladores dos EUA em janeiro, impulsionando os preços em meio a uma nova onda de interesse dos investidores. A chamada redução pela metade, ou halving, também se aproxima em abril, marcando um próximo corte na emissão de novos bitcoins que restringirá a oferta de tokens em um momento em que a demanda tem aumentado, fornecendo suporte adicional aos preços.

