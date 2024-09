Criptomoedas: bitcoin sobe e tenta superar patamar dos US$ 65 mil com apetite por risco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/09/2024 - 17:22 Para compartilhar:

O bitcoin avançou na sessão e na semana, conforme a expectativa por juros mais baixos nos Estados Unidos e o anúncio sequencial de estímulos na China elevaram o apetite por risco e a busca por criptoativos.

O bitcoin subia 1,11% nas últimas 24 horas até 17h, a US$ 65.950,00, e 3,73% na semana, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 66.498,00. O ethereum, por sua vez, tinha ganhos de 1,81%, a US$ 2.700,00 no mesmo intervalo, e 4,52% na semana.

Em um momento de elevada correlação com o cenário macro e com as bolsas de Nova York, o bitcoin segue avançando acompanhando o maior apetite por risco de investidores globais.

A alta de mais de 10% em setembro, inclusive, é uma marca importante, já que, historicamente, o mês é de retornos negativos para o setor. Não obstante, o ativo segue com alguma dificuldade para romper a resistência dos US$ 65.000.

Fábio Plein, diretor regional da Coinbase para as Américas, diz esperar que início do ciclo de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e os estímulos à economia da China aumentem a liquidez do mercado, o que historicamente tem correlação positiva com o desempenho do bitcoin. “Mas existe um lag entre as medidas e seus efeitos nos ativos”, alerta.