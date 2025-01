Criptomoedas: bitcoin sobe e interrompe sequência de quedas, apesar de perspectivas para o Fed

O bitcoin operou em alta nesta sexta, 10, interrompendo uma sequência de quedas na criptomoedas, e apesar da queda de uma série de ativos de risco. O grande catalisador do dia para os mercados foi a divulgação do payroll americano de dezembro, que mostrou uma criação de empregos bem acima do esperado nos Estados Unidos, o que deu forças à percepção de que o Federal Reserve (Fed) terá uma postura mais restritiva ao longo de 2025. Por outro lado, uma hipótese é de que o indicador tenha limitado os temores de uma recessão, reforçando a busca por criptos.

Segundo a Binance, o bitcoin avançava 3,05%, a US$ 95,292.00, por volta das 17h00 (de Brasília). Já o ethereum caia 2,55%, a US$ 3.298,82.

O Bitcoin deve se beneficiar da melhoria do sentimento de risco após o relatório de sexta-feira mais forte do que o esperado do payroll, avalia Matt Mena, estrategista de criptografia da 21Shares. Os dados destacam a resiliência do mercado de trabalho, aliviando os receios de uma recessão iminente e aumentando o sentimento de risco, afirma. “Este cenário econômico favorável serve como um vento favorável significativo para o bitcoin, que tende a prosperar em um ambiente de crescente confiança dos investidores”, afirma, citando que os dados podem fornecer o impulso necessário para que o bitcoin retorne acima de US$ 100.000 novamente e ultrapasse o recorde do ano passado.

Fábio Plein, diretor regional da Coinbase para as Américas, aponta que a capitalização de mercado das stablecoins está mantendo um ritmo acelerado de crescimento nos últimos dois meses e sinalizando influxos contínuos para o mercado de criptomoedas. “Ao mesmo tempo, acreditamos que o interesse institucional, seguindo o sentimento positivo pós-eleição, pode continuar seu impulso, o que poderia apoiar o mercado nos próximos meses”, indica. “A menor probabilidade de cortes nas taxas do Fed, devido a dados de emprego mais fortes e riscos inflacionários, pode dar o tom do desempenho de ativos de risco no curto a médio prazo, mas acreditamos que a narrativa pode mudar mais adiante, direcionando-se para histórias de crescimento impulsionadas por IA, à medida que a incerteza sobre a política monetária diminui”, avalia.

Enquanto isso, a onda de fundos negociados em bolsa (ETF) que detinham bitcoin atraiu cerca de US$ 37 bilhões de fluxos líquidos totais em seu primeiro ano de negociação, alimentando uma recuperação da criptomoeda ao longo do caminho. Os reguladores deram luz verde ao lançamento dos ETFs de bitcoin à vista há exatamente um ano, abrindo caminho para que os investidores comuns comprem bitcoin em suas contas de corretagem com a mesma facilidade que compram ações. Os ativos dos doze fundos aumentaram para cerca de US$ 110 bilhões, graças ao aumento nos preços do bitcoin no ano passado.

*Com informações Dow Jones Newswires.