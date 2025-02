Criptomoedas: bitcoin sobe e destoa de queda de ações; SEC cria unidade de tecnologia emergente

O bitcoin operava em alta no período da tarde desta quinta-feira, 20, em movimento destoante da queda dos mercados acionários de Wall Street. O mercado seguia ainda acompanhando os desdobramento sobre a $LIBRA, o ativo financeiro digital que provocou prejuízo a investidores após ser indicado pelo presidente da Argentina, Javier Milei.

Perto das 17h21(de Brasília), o bitcoin era negociado em alta de 1,28%, a US$ 97.432,69, segundo a Binance. Já o ethereum ganhava 1,38%, a US$ 2.758,02.

Na Argentina, a Casa Rosada tentava impedir que a formação de uma comissão investigativa sobre o caso $LIBRA avançasse. De acordo com o jornal Ámbito Financiero, houve apelos do Executivo aos governadores para que detenham o projeto de lei que coloca o foco no presidente Javier Milei, envolvido no escândalo das criptomoedas.

O criador da $LIBRA, Hayden Mark Davis, gabou-se de ter “controle total” sobre as ações de Milei para promover o negócio, de acordo com a BBC. O governo argentino nega que qualquer pessoa no círculo do presidente tenha lucrado com o esquema, que foi formalmente denunciado a autoridades nos EUA.

Nos EUA, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês) anunciou hoje a criação da Unidade de Tecnologias Emergentes e Cibernéticas (CETU, na sigla em inglês) para focar no combate à má conduta no meio cibernético e proteger investidores de varejo de maus atores no espaço de tecnologias emergentes. A CETU, liderada por Laura D’Allaird, substituirá a Crypto Assets and Cyber Unit e será composta por aproximadamente 30 especialistas em fraude e advogados, informou a SEC.

Do lado do Executivo americano, o presidente Donald Trump voltou a manifestar na véspera seu compromisso em transformar os EUA na capital da criptomoeda, em fala durante evento na Flórida.