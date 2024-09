Criptomoedas: Bitcoin sobe com possível pouso suave nos EUA e estímulos na China

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/09/2024 - 16:42 Para compartilhar:

O bitcoin avançava nesta quinta-feira, 26, com investidores tomando riscos após dados de atividade mostrarem uma economia americana resiliente e diante de novos estímulos econômicos na China. O bitcoin subia 3% nas últimas 24 horas até 16h20, a US$ 65.152,00, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 65.839,00. O ethereum, por sua vez, tinha ganhos de 2,65%, a US$ 2.651,00 no mesmo intervalo.

A sessão é de ganhos e negociação acima da resistência dos US$ 65 mil pontos para o bitcoin, na medida em que cresce a expectativa por um pouso suave da economia americana e a China busca estimular sua economia com mais rapidez.

O apetite por risco deu espaço, inclusive, para o avanço de memecoins nos últimos dias, conforme agentes flertam com ativos mais especulativos. Dogecoin tinha alta de 7,74%, a US$ 0,1183, e Shiba Inu avançava 20,44%.

No noticiário corporativo, a Bloomberg reporta que a Robinhood e Revolut estudam a possibilidade de lançar suas próprias stablecoins, diante da expectativa de afrouxamento do controle da tether sobre o setor em locais com regulamentação mais rigorosa, como na Europa.