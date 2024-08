Criptomoedas: bitcoin sobe com embalo de sinal da ata do Fed de alívio nos juros em setembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2024 - 17:16 Para compartilhar:

O bitcoin subia nesta quarta-feira, embalado pela melhora do apetite ao risco após o crescimento da chance de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) abrir o ciclo de relaxamento monetário com um corte de 50 pontos-base nos juros em setembro, embora o cenário de uma redução de 25 pontos-base ainda se mantenha como o mais provável. O movimento ocorria em meio à repercussão da ata do último encontro de política monetária do Banco Central americano e da revisão para baixo nos dados de vagas criadas na economia do país.

O bitcoin subia 2,68% nas últimas 24 horas até 16h19, a US$ 60.894,00, segundo a Binance. Na máxima, o bitcoin tocou US$ 61,142.05. O ethereum, por sua vez, ganhava 1,16%, a US$ 2.629,45 no mesmo intervalo.

A “vasta maioria” dos membros do Fed avaliava, em encontro no fim de julho, que provavelmente será apropriado cortar a taxa básica de juros na próxima reunião de política monetária, em setembro, caso os dados econômicos continuem vindo dentro do esperado, revelou a ata da mais recente reunião de política monetária da instituição, divulgada nesta quarta-feira.

O documento antecede a participação do presidente do Fed, Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole na sexta-feira.