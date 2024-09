Criptomoedas: bitcoin sobe com bolsas de NY à espera de mais cortes de juros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/09/2024 - 16:52 Para compartilhar:

O bitcoin subia com fôlego limitado nesta terça-feira, 24, acompanhando a dinâmica das bolsas de Nova York enquanto investidores seguiam analisando dados e tentando antever os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O ethereum recuava, corrigindo parte dos ganhos recentes.

O bitcoin subia 0,71% nas últimas 24 horas até 16h05, a US$ 63.795,00, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 64.000,00, na medida em que crescem as apostas de que o Fed irá cortar os juros em 0,5 ponto porcentual novamente em novembro e em linha com as bolsas americanas.

Segundo dados da Presto, a correlação de 50 dias entre o bitcoin e os futuros do S&P 500 está no nível mais elevado desde novembro de 2022, a 0,613. “Este alinhamento sugere que os fatores macroeconômicos estão agora influenciando fortemente os mercados tradicionais e de criptoativos”, dizem, ressaltando que a dinâmica deve se estender ao longo do ciclo de afrouxamento.

O ethereum, por sua vez, tinha perdas de 1,30%, a US$ 2.640,52, após avançar 15% em uma semana. Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio, diz que a moeda pode alcançar os US$ 2.760 e os e US$ 3.070 se romper a resistência dos US$ 2.650.

Agentes avaliam ainda a acusação de fraude da Securities and Exchange Comission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) contra a TrueCoin e a TrustToken, duas empresas do setor.