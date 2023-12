Criptomoedas: bitcoin sobe, com atenções voltadas para trajetória de juros do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/12/2023 - 18:11 Para compartilhar:

O bitcoin registrava alta de mais de 1% no fim da tarde de Nova York, enquanto o ethereum tinha leve queda, com as atenções voltadas para as expectativas da trajetória de juros dos Estados Unidos nas próximas decisões monetárias, mas com especulações sobre aprovação de um fundo de bitcoin à vista negociado em bolsa (ETF) à vista nos EUA ainda como pano de fundo.

Na visão do Julius Baer, a recuperação do bitcoin no acumulado de 2023 segue alta, com o ativo superando a maior parte de outros do mercado, especialmente em uma base ajustada ao risco. Olhando para a reação da criptomoeda à decisão monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), o banco destaca que grandes surpresas parecem “muito improváveis, uma vez que as expectativas do mercado já se alteraram para uma rápida inversão da política monetária dos EUA. Embora partilhemos a opinião de que as taxas de juro nos EUA atingiram o pico, esta mudança sugere que os preços poderão entrar numa fase de consolidação antes de o foco voltar a ser o lançamento iminente dos fundos negociados em bolsa à vista (ETF) dos EUA”.

Segundo André Franco, analista chefe do MB, o mercado de criptomoedas parece querer “dar um respiro” depois de oito semanas consecutivas de alta. Segundo avaliação, nos dados on-chain (baseados em dados), houve uma redução de 9 mil bitcoins por parte dos investidores de longo prazo (LTH). No Ethereum, a queda foi de 12 mil ETH na quantidade em staking (espécie de poupança).

Assim, às 17h30 (de Brasília), o bitcoin subia 1,06%, a US$ 41.244,60 (R$ 204.037,03), segundo a Binance. Já o ethereum, por sua vez, caía 0,29%, a US$ 2.180,21 (R$ 10.785,49).

