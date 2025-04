Criptomoedas: bitcoin sobe após volatilidade com guerra comercial e declarações de Trump

O bitcoin opera de forma volátil, alternando entre perdas e ganhos, nesta terça-feira, 15, com os investidores ajustando seu apetite ao risco diante da escalada da guerra comercial e novas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Por volta das 15h58 (horário de Brasília), a criptomoeda caía 0,87%, cotada a US$ 84.206,98. O Ethereum, por sua vez, registrava desvalorização de 1,80%, a US$ 1.610,69, segundo dados da Binance.

No início do dia, o bitcoin mostrou sinais de recuperação e atingiu os US$ 85 mil, à medida que o sentimento do mercado melhorava após a decisão recente de Trump de isentar temporariamente as tarifas de itens tecnológicos. No entanto, a criptomoeda inverteu a trajetória para queda, acompanhando o movimento das bolsas de Nova York, com os investidores avaliando a fala recente de Trump, que indicou a possibilidade de as tarifas substituírem a receita de impostos.

Apesar da queda, Alex Kuptsikevich, analista da FxPro, destaca que, após baixas consecutivas de 17,4% e 2,3% em fevereiro e março, o BTC tem mostrado sinais positivos, com um retorno de 3,77% em abril.

“Embora novas mínimas anuais tenham sido registrados a US$ 74.500, o BTC está atualmente mais próximo de US$ 90.000 do que do fundo da nova faixa de preços”, afirmou o analista.

*Com informações da Dow Jones Newswires