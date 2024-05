Criptomoedas: bitcoin sobe após PIB dos EUA renovar esperança por corte de juros do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/05/2024 - 19:19 Para compartilhar:

O bitcoin avançou nesta quinta-feira, 30, após a desaceleração do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos renovar a esperança por corte de juros do Federal Reserve (Fed) este ano.

Pouco depois das 19h (de Brasília), o bitcoin subia 1,14%, a US$ 8.399,26, e o ethereum cedia 0,85%, de acordo com a Binance

O PIB americano cresceu 1,3% no primeiro trimestre, conforme a segunda leitura do dado divulgada hoje. O número veio abaixo da estimativa inicial e também representa uma desaceleração acentuada em relação aos três últimos meses do ano passado.

Depois da divulgação, a curva futura antecipou de dezembro para setembro a aposta majoritária para o começo do ciclo de relaxamento monetário do Fed, segundo plataforma de monitoramento do CME Group.

Assim, houve espaço para maior demanda pelas criptomoedas, embora o tombo de 20% da ação da Salesforce tenha prejudicado as bolsas de Nova York.

O analista Alex Kuptsikevich, da FX Pro, alerta para o risco de uma correção do bitcoin à frente. “No cenário mais pessimista, o preço pode voltar a US$ 60 mil. Em um cenário mais otimista sugere um declínio à área de US$ 65 mil”, diz.