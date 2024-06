Criptomoedas: bitcoin sobe, após perdas recentes e ainda com expectativa por PCE dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2024 - 16:45 Para compartilhar:

O bitcoin subiu hoje, após perdas no dia anterior, ainda oscilando na mesma faixa. O quadro, como em outros mercados, era de expectativa pela publicação do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), nesta sexta-feira nos Estados Unidos, por seu potencial impacto na trajetória de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Às 16h30 (de Brasília), o bitcoin avançava 0,24%, a US$ 61.562,55, enquanto o ethereum subia 0,6%, a US$ 3.395,39, segundo a Binance.

O Swissquote afirmou, em comentário mais cedo a clientes, que o bitcoin recuperou fôlego após chegar a oscilar abaixo de US$ 60 mil mais cedo nesta semana. O impulso, porém, era limitado, com a criptomoeda ainda tentando recuperar fôlego no momento em que o mercado se prepara para vendas de ativos digitais que devem ser devolvidos após a quebra da corretora Mt. Gox. Nesta semana, chamou a atenção o fato de que encarregados do espólio da Mt. Gox devem retornar mais de US$ 8,5 bilhões em criptoativos a credores, a partir de julho, o que contribuiu para pressionar o bitcoin nos últimos dias.

* Com informações da Dow Jones Newswires