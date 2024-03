Criptomoedas: bitcoin sobe após decisão do Fed, em sessão marcada por volatilidade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/03/2024 - 16:59 Para compartilhar:

O preço do bitcoin avançava na tarde desta quarta-feira, 20, consolidando a tendência positiva após a divulgação da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) injetar ânimo nos mercados. Segundo analistas, embora o movimento de hoje seja altista, a tendência de baixa da criptomoeda continua, mas já há sinais de que o recuo após as máximas está chegando ao fim.

Perto das 16h25 (de Brasília), o bitcoin era negociado a US$ 65.333,89, com alta de 0,48% nas últimas 24 horas, segundo cotação da Binance. O ethereum, por sua vez, valia US$ 3.300,56, com declínio de 0,92% no mesmo intervalo.

Segundo Louis Navellier, da gestora Navellier, e Alex Kuptsikevich, analista da corretora FxPro, o resfriamento do mercado de cripto, após o novo recorde histórico do bitcoin da semana passada, parece estar desaparecendo, conforme as perdas diárias vão se reduzindo e o criptoativo passa a ser mais influenciado por outros elementos da macroeconomia.

Hoje, o Federal Reserve manteve as taxas de juros inalteradas, como já era amplamente precificado pelo mercado, e atualizou suas projeções para Produto Interno Bruto (PIB), inflação e taxa de desemprego. De acordo com o BMO Capital Markets, as projeções indicam que o Fed minimizou o repique visto nos dados da inflação em janeiro e fevereiro, visto que ainda espera cortes de 75 pontos-base em 2024.

A decisão injetou ânimo no mercado de cripto, que entrou em território positivo após o presidente do Fed, Jerome Powell, dizer que “é normal que a inflação venha um pouco mais alta no primeiro semestre”. O movimento acompanhou também as altas das bolsas de Nova York, que elevaram o índice S&P 500 à sua máxima histórica.

Também hoje, no mercado do Ethereum – a segunda criptomoeda mais negociada no mundo -, circularam notícias de que a Securities and Exchange Comission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) está conduzindo uma campanha para classificar a criptomoeda como valor mobiliário, o que pode minar as expectativas por aprovações de ETFs em ethereum, como aconteceu com o bitcoin em janeiro deste ano.

*Com informações da Dow Jones Newswires

