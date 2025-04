Criptomoedas: bitcoin sobe apesar de volatilidade antes de tarifas de Trump

O bitcoin operava em alta nesta quarta-feira, 2, contrariando a maioria das criptomoedas, em um dia de forte volatilidade nos mercados. O temor dos investidores é que as tarifas que serão anunciadas por Donald Trump à tarde sejam elevadas, o que poderia afetar o crescimento econômico e pressionar a inflação.

Por volta das 15h58 (horário de Brasília), o bitcoin avançava 1,76%, cotado a US$ 86.549,99, enquanto o Ethereum caía 0,19%, a US$ 1.902,12, segundo dados da Binance. Já a Solana subia mais de 2%, impulsionada pelo anúncio do lançamento do Solana Policy Institute e pela nomeação de Kristin Smith, ex-CEO da Blockchain Association, como presidente da nova instituição.

Os EUA enfrentam desafios como desaceleração da manufatura, pressões inflacionárias e fraqueza nos gastos do consumidor, o que complica a atuação do Federal Reserve, segundo a IG. “Os mercados globais estão em compasso de espera, mas se preparam para volatilidade significativa após o anúncio, com possibilidade de fortes movimentos em ações, moedas e commodities”, diz a consultoria.

Segundo Derek Halpenny, do MUFG, uma tarifa generalizada de 20% a 25% sobre os principais parceiros comerciais seria a abordagem mais agressiva, elevando a aversão ao risco. No entanto, há especulação de que algumas nações possam ser excluídas das medidas.

Com isso, o mercado cripto segue atento ao impacto dessas políticas. O bitcoin chegou a cair mais de 1%, para US$ 84.197 na madrugada, mas inverteu o sinal e passou a subir ao longo da sessão.

Entre os fatores que podem estar impulsionando o bitcoin está a recente aprovação da BlackRock como empresa de ativos cripto pelo regulador do Reino Unido, segundo o site DL News. Além disso, compras de grande porte reforçam o movimento, como a aquisição da criptomoeda pela MicroStrategy como parte central de seu plano de negócios e a decisão da GameStop de destinar parte dos US$ 1,5 bilhão arrecadados em uma oferta de dívida para comprar bitcoin.

*Com informações da Dow Jones Newswires