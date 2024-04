Criptomoedas: bitcoin sobe 2%, após halving na sexta-feira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/04/2024 - 17:03 Para compartilhar:

O bitcoin se valorizou nesta segunda-feira, 22, depois do esperado halving na sexta-feira, 19. No halving, que ocorre a cada quatro anos, o valor pago a mineradores pela emissão da criptomoeda é reduzido pela metade – o que tem potencial de reduzir a oferta.

Às 16h35 (de Brasília), o bitcoin era negociado em alta de 2,28%, em US$ 66.201,80 (R$ 342.541,35), enquanto o ethereum tinha ganho de 0,78%, em US$ 3.175,75 (R$ 16.431,97).

O Mercado Bitcoin lembra que os outros três primeiros halvings desde que o bitcoin foi criado, em 2008, foram antecedidos por alguns dos “mais dramáticos aumentos de preço na história da criptomoeda”. Tanto é que, em março, o BTC renovou máxima histórica, a US$ 73 mil a moeda.

A analista Ana de Mattos, trader parceira da Ripio, avalia que, caso o preço do bitcoin supere a resistência dos US$ 67.650, com entrada de fluxo comprador, as próximas resistências estarão nas extremidades da faixa que vem sendo respeitado desde 5 de maio, entre US$ 70.700 e US$ 73.777. Mas se o preço retomar o movimento de baixa, os suportes de curto e médio prazo estão nas regiões de liquidez dos US$ 59.700 e US$ 57.200, comentou de Mattos.