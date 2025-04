Criptomoedas: bitcoin se valoriza enquanto mercados aguardam tarifas de Trump

O bitcoin sobe e prolonga ganhos da véspera e outras criptomoedas recuperaram parte de suas perdas recentes nesta terça-feira, mesmo com a incerteza do mercado em relação às chamadas tarifas recíprocas do presidente Donald Trump – que deverão ser anunciadas por volta das 17 horas (horário de Brasília) de amanhã – pesando sobre o sentimento dos investidores.

Por volta das 16h35 (horário de Brasília), o bitcoin avançava 2,52%, cotado a US$ 84.960,00, enquanto o Ethereum subia 3,87%, a US$ 1.905,30, segundo dados da Binance.

Uma possível reação do bitcoin às tarifas do “Dia da Libertação” pode ir para qualquer direção, afirma Nic Puckrin, analista de criptomoedas e fundador do portal The Coin Bureau. Caso as tarifas provoquem um choque no mercado, os preços da podem cair para até US$ 73.000, diz. No entanto, se as notícias forem “menos severas do que o esperado”, elas podem impulsionar uma alta nos preços, com Puckrin prevendo valorização para até US$ 88.000.

Destacando o cenário de completa incerteza, Puckrin observa que a razão entre posições compradas e vendidas do bitcoin está próxima de 50/50. “Realmente podemos ir para qualquer lado agora, o que mostra o quão incerto é o atual cenário macroeconômico atual”, afirma o CEO do The Coin Bureau.

Apesar dos ganhos desta terça-feira, a maioria das criptomoedas ainda acumula perdas significativas desde que Trump retornou à Casa Branca. As expectativas de que o presidente impulsionaria os ativos digitais levaram a uma alta nos preços no fim de 2024 e início de 2025. No entanto, o entusiasmo diminuiu desde então. O bitcoin caiu cerca de 25% desde que atingiu quase US$ 110.000 no dia da posse de Trump, em 20 de janeiro.

Temores de um agravamento do cenário econômico, intensificados por uma guerra comercial em escalada, pressionaram o mercado de ações. Ativos considerados de risco, como as criptomoedas, foram particularmente afetados, enquanto o ouro, considerado um porto seguro, registrou seu melhor trimestre desde 1986.

*Com informações da Dow Jones Newswires