Criptomoedas: bitcoin se recupera após liquidação por DeepSeek e retoma nível dos US$ 100 mil

O bitcoin avançou nesta terça-feira, 28, e retomou o nível dos US$ 100 mil, em recuperação após o tombo da sessão anterior, que derrubou ativos de tecnologia pelo mundo diante das perspectivas para os desenvolvimentos de inteligência artificial da chinesa DeepSeek.

Investidores se voltam agora ainda para a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na quarta-feira, a primeira de 2024.

O bitcoin avançava 2,73%, a US$ 102.454,55, às 17h00 (de Brasília), segundo a Binance. Já o ethereum tinha alta de 2,19%, a US$ 3.145,85.

Os investidores também aguardam ansiosamente qualquer notícia de progresso em uma reserva nacional de cripto, algo que o presidente Donald Trump prometeu, mas ainda não tomou medidas. Os grandes movimentos de segunda-feira foram, no entanto, “mais um reflexo do apetite ao risco do que algo específico de notícias sobre as expectativas de desregulamentação cripto”, de acordo com o estrategista de mercado Louis Navellier.

Na manhã desta terça-feira, o mercado havia recuperado cerca de dois terços do valor perdido na segunda-feira, disse Alex Kuptsikevich, analista da FxPro. O índice de sentimento do mercado de criptomoedas também está subindo, mostrando um apetite constante por ativos de risco, apesar da recente liquidação, acrescentou. À medida que as criptomoedas caíam junto com as ações de tecnologia na segunda-feira, elas subiam junto com o setor na terça-feira.

Os preços das criptomoedas também são afetados pelos juros, com taxas mais altas normalmente levando a preços mais baixos das criptomoedas e vice-versa. Espera-se que o banco central dos EUA mantenha as taxas de juros estáveis por enquanto, mas um corte inesperado – ou indicações de que mais cortes do que o esperado ocorrerão ainda este ano – pode levar as criptomoedas a subirem ainda mais.

Enquanto isso, a Coinbase anunciou hoje que recebeu aprovação regulatória para operar na Argentina, em expansão que será liderada por Matias Alberti, responsável pelas operações locais da empresa. De acordo com a corretora de criptomoedas, 5 milhões de argentinos usam cripto diariamente, e 87% da população acredita que os criptoativos podem “impulsionar a independência financeira”.

*Com informações Dow Jones Newswires.