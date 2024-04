Criptomoedas: bitcoin se movimenta de lado após o halving, de olho em Oriente Médio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/04/2024 - 16:49 Para compartilhar:

O bitcoin subia nesta terça-feira, 23, com liquidez reduzida, enquanto os preços se consolidam após o halving de semana passada e investidores aguardam mais clareza sobre os conflitos geopolíticos.

Às 16h35 (de Brasília), o bitcoin era negociado em alta de 0,29%, em US$ 66.531,43, enquanto o ethereum tinha ganho de 1,19%, em US$ 3.221,53.

O analista de ativos digitais do Julius Baer Manuel Villegas diz que a volatilidade dos criptoativos deve permanecer elevada nos próximos dias, impactada pela geopolítica e por dados macroeconômicos globais. Ele destaca também que o halving da semana passada aconteceu conforme o esperado, e a demanda pela criptomoeda tende a aumentar conforme a injeção de moedas na blockchain permanece cortada à metade.

Também nesta terça, investidores acompanharam as notícias de que a Blockchain Association entrou com uma ação judicial contra a Securities and Exchange Comission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), por ser contrária à “Regra do Revendedor” do órgão regulatório.

A SEC adotou novas regras recentemente que redefinem o significado do termo “dealer”, ou “revendedor”, exigindo que mais participantes do mercado de criptomoedas se registrem nesta categoria e cumpram as leis federais de valores mobiliários. A Blockchain Association pondera que essa medida pode sufocar a inovação no setor de criptoativos.