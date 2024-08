Criptomoedas: bitcoin salta 8% e volta a US$ 59 mil, conectado ao ambiente favorável ao risco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2024 - 16:30 Para compartilhar:

O bitcoin subiu nesta quinta-feira, 8, favorecido pelo ambiente favorável ao risco evidente nos ganhos das ações na Bolsa de Nova York. A moeda digital conseguiu retomar o patamar de US$ 59.000,00, após ter cedido abaixo de US$ 50.000 na segunda-feira. Os recentes movimentos das moedas digitais têm levado analistas a citarem que o segmento de produtos associados a criptomoedas está cada vez mais conectado a todos os outros mercados.

O bitcoin subia 8,26%, a US$ 59,371,00, nas últimas 24 horas até perto das 15h55 (de Brasília), segundo a Binance. A ethereum ganhava 9,98%%, a US$ 2.576,20 no mesmo intervalo.

Para Sebastián Serrano, CEO e cofundador da Ripio, empresa de tecnologia blockchain multiprodutos, os movimentos dos últimos dias deixaram claro que o mercado cripto está cada vez mais conectado a todos os outros mercados – e que também está cada vez mais institucionalizado. O analista citou que, no momento, o sentimento entre os players do setor e das instituições financeiras globais está dividido. Há uma parcela significativa que está procurando indicadores de uma reversão de tendência e o fim do movimento favorável, que começou no início do ano passado. Por outro lado, os mais entusiastas estão sugerindo que essa volatilidade recente pode corresponder ao “último mergulho” antes que a tendência de alta seja acionada em uma velocidade inédita.

Entre as notícias relacionadas a criptomoedas, uma decisão judicial determinou que a corretora FTX pague US$ 12,7 bilhões em indenização financeira às vítimas de fraude, resolvendo um litígio com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês). A decisão foi tomada pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. Em um acordo relacionado aprovado pelo Tribunal de Falências do Distrito de Delaware, a CFTC concordou em não buscar uma penalidade monetária civil contra a FTX, disse a CFTC. Em março, o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado a 25 anos de prisão. A FTX entrou com pedido de falência em novembro de 2022.