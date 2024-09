Criptomoedas: bitcoin ronda a estabilidade após se recuperar de nível abaixo de US$ 58 mil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2024 - 17:05 Para compartilhar:

O bitcoin rondava a estabilidade no início deste mês de setembro, recuperando-se das mínimas registradas mais cedo, após seguir pressionado e volátil durante agosto. A principal moeda digital chegou a ser negociada abaixo de US$ 58 mil mais cedo, em meio à liquidez reduzida nos mercados amplos pelo feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos.

O bitcoin recuava 0,04% nas últimas 24 horas até 16h14, a US$ 58.506,00 segundo a Binance. Na mínima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 57.128.00. O ethereum, por sua vez, tinha alta de 0,75%, a US$ 2.523,19 no mesmo intervalo.

A divulgação do payroll na próxima sexta-feira deve trazer nova referência para o rumo dos ativos e das criptomoedas. Após o baque provocado pelos dados anteriores no mercado de trabalho americano, os investidores caminham para o levantamento com um viés mais animador diante de dados recentes que afastaram o receio de recessão e revigoraram a tese de aterrissagem suave da economia dos EUA.

“No momento, podemos concluir que estamos em uma longa fase de consolidação, até que o mercado possa ganhar tração novamente e revisitar as máximas”, escreveu a analista Ana de Mattos, da Ripio, uma das plataformas de criptoativos da América Latina.