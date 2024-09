Criptomoedas: bitcoin retoma patamar de US$ 60 mil com decisão do Fed no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2024 - 16:55 Para compartilhar:

O bitcoin voltou a subir e operava acima dos US$ 60 mil nesta terça-feira, 17, enquanto investidores realizam os últimos ajustes em seus portfólios antes da decisão de amanhã de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O bitcoin subia 4,20% nas últimas 24 horas até 16h30, a US$ 60.380,00, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 61.320,00. O ethereum, por sua vez, tinha ganhos de 2,81%, a US$ 2.355,39 no mesmo intervalo.

Enquanto esperam a decisão de política monetária do Fed, investidores voltaram às compras de criptomoedas nesta terça-feira, mediante expectativas de que o BC americano pode iniciar o ciclo com corte de 0,5 ponto porcentual e de que juros mais baixos podem voltar a trazer mais recursos para a classe de ativos.

Para a australiana Zerocap, a decisão será apertada, mas o corte tende a ser de 0,5 p.p. porque o Fed esperou bastante para iniciar o ciclo. E isso beneficia ativos de risco no geral. No entanto, os analistas notam que a correlação entre as criptomoedas e as bolsas de Nova York tem sido elevada nas últimas semanas, mas que as ações têm superado a performance dos pares, muito por conta da indefinição das eleições presidenciais americanas. “A eleição está contribuindo para isso performance mais fraca das criptos, porque ainda não temos certeza de como uma presidência de Kamala Harris seria para o setor. Harris lidera nas pesquisas e teve uma vitória convincente sobre Trump no debate recente. Se essas probabilidades começarem a mudar, fique atento”, dizem.

Com dificuldades de prever a direção do bitcoin por ora, a casa entende que o ativo pode recuar rumo aos US$ 53 mil ou avançar em direção aos US$ 65 mil.