Criptomoedas: bitcoin retoma alta com eleição americana e clima amplo pró-risco

O bitcoin subia nesta sexta-feira, 18, retomando os ganhos vistos nas três primeiras sessões da semana e após uma breve correção em queda na véspera. A moeda digital segue se beneficiando do ambiente favorável ao risco e com atenções canalizadas para a cena eleitoral dos Estados Unidos.

O bitcoin subia 2,87% nas últimas 24 horas até 16h36, a US$ 68.833,07, segundo a Binance.

Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 69.000. O ethereum, por sua vez, tinha alta de 2,51%, a US$ 2.659,28 no mesmo intervalo.

O bitcoin tem demonstrado força nos últimos meses, impulsionado por um cenário macroeconômico favorável e pelo crescente interesse institucional, disse a analista e trader parceira da Ripio Ana de Matos.

A analista citou que dados dos gráficos da movimentação da moeda sugerem continuidade do movimento de alta. “Recentemente, o Bitcoin visitou uma linha de resistência importante na região dos US$ 68.390. Se ultrapassar essa resistência e o fluxo comprador continuar predominando, a próxima meta será os U$ 70.000”, escreveu.

“As próximas eleições nos EUA continuam sendo a principal preocupação dos mercados. O resultado holístico – além da corrida presidencial – provavelmente será o impulsionador mais significativo para o desempenho geral da classe de ativos criptográficos em nossa visão, devido às implicações que isso pode ter no futuro ambiente regulatório”, afirmou o diretor regional da Coinbase para as Américas, Fabio Plein.

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Christopher Waller listou as stablecoins como uma inovação importante em finanças descentralizadas durante sua participação em workshop realizado hoje em Viena. “Por serem efetivamente moedas digitais, as stablecoins podem reduzir a necessidade de intermediários de pagamento e, assim, diminuir os custos de pagamentos globalmente”, disse.