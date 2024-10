Criptomoedas: bitcoin recupera parte das perdas semanais em dia de apetite por riscos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/10/2024 - 17:54 Para compartilhar:

O bitcoin recuperava parte de suas perdas semanais nesta sexta-feira, em linha com o avanço das bolsas de Nova York, após o payroll dos EUA em setembro mostrar economia americana resiliente e investidores enxergarem cenário de ‘goldilocks’ à frente.

O bitcoin subia 2,29% nas últimas 24 horas até 17h45, a US$ 62.325,98, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 62.456,80. O ethereum, por sua vez, tinha ganhos de 1,56%, a US$ 2.383,36 no mesmo intervalo. Na semana, os ativos recuaram 5,19% e 9,97%, respectivamente.

Quedas importantes durante a semana, por conta de forte movimento de aversão a riscos, abriram espaço para uma recuperação parcial do bitcoin nesta sexta-feira, em dia de maior apetite nos mercados americanos após o payroll acima do consenso.

Talley Leger, do Wealth Consulting Group, afirma que o movimento de busca por risco na sessão foi natural já que o dado deu a entender que a atividade americana está expandindo em meio a um ciclo de afrouxamento monetário.

Mas o saldo semanal ainda foi negativo. Segundo analistas da Coinbase, um discurso mais conservador do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell; as tensões no Oriente Médio; e os rumores sobre os pagamentos de distribuição da FTX impactaram a classe de ativos nos últimos dias. À frente, a equipe espera que os desdobramentos de política monetária nos EUA se mantenham no foco.

*Com informações da Dow Jones Newswires