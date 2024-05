Criptomoedas: bitcoin recua, perto da estabilidade, de olho em política monetária dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2024 - 16:53 Para compartilhar:

Depois de oscilar entre altas e baixas, o bitcoin caía levemente no período da tarde desta terça-feira, perto da estabilidade, em meio à semana de poucos indicadores econômicos nos EUA, enquanto investidores aguardam novos sinais para a política monetária do país.

Às 16h42 (de Brasília), o bitcoin era negociado em queda de 0,11%, a US$ 63.123,85, enquanto o ethereum tinha perda de 0,18%, em US$ 3,052.25, segundo cotações da Binance das últimas 24 horas.

André Franco, do Mercado Bitcoin, escreve que as criptomoedas foram impulsionadas nestes últimos dias pelo ambiente macroeconômico, visto que houve uma alta nas apostas por cortes de juros após a reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e depois dos dados de criação de empregos nos EUA em abril.

Nesta terça, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, defendeu que, caso a inflação volte a subir, a autoridade eleve os juros mais uma vez.