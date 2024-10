Criptomoedas: Bitcoin recua em sessão de aversão a riscos com Oriente Médio no foco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/10/2024 - 16:53 Para compartilhar:

O bitcoin iniciou outubro com queda firme, acompanhando as bolsas de Nova York em sessão marcada por dinâmica de aversão a riscos diante da escalada dos conflitos no Oriente Médio.

O bitcoin recuava 2,33% nas últimas 24 horas até 16h20, a US$ 62.000,00, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 64.130,63. O ethereum, por sua vez, tinha perdas de 3,50%, a US$ 2.501,00 no mesmo intervalo.

As criptomoedas recuavam em bloco nesta segunda, 1º, após notícias de ataque do Irã a Israel preocuparem investidores e reduzirem o apetite por riscos no pregão. Assim, as moedas digitais começam o mês de outubro, historicamente positivo para a classe, com pressão vendedora.

Para além do noticiário do dia, analistas da Julius Baer enxergam um cenário favorável para as criptomoedas, com taxas de juros mais baixas nos Estados Unidos reduzindo os custos de capital do setor e medidas de estímulo na China encorajando investidores locais a tomarem mais risco.

No entanto, os analistas afirmam que o cenário macro deve seguir ditando os preços em detrimento dos fundamentos do blockchain, com eleições e economia dos EUA no radar. “Investidores devem ficar atentos à volatilidade de curto prazo por conta desses fatores.”