Criptomoedas: bitcoin recua e prolonga realização com ambiente de cautela após payroll

Estadão Conteúdo 02/08/2024 - 16:44

Os preços da bitcoin operavam em queda nesta sexta-feira, 2, sem que o forte recuo da sessão anterior atraísse recompras uma vez que o ambiente de cautela predomina no mercado amplo após relatório de emprego dos Estados Unidos – payroll – pior do que o esperado. O retrato do mercado de trabalho intensificou preocupações com o vigor da maior economia do mundo. Na esfera corporativa, os investidores assimilavam balanços de duas empresas ligadas ao segmento de moedas digitais – os da Block e a Coinbase.

O bitcoin cedia 0,65%, a US$ 62.762,00, nas últimas 24 horas até perto das 16h06 (de Brasília), segundo a Binance. Já a ethereum perdia 2,92%, a US$ 3.009,90, no mesmo intervalo.

O bitcoin dava sequência à realização de lucros após ter superado US$ 70 mil, brevemente, na segunda-feira, o que serviu de gatilho para uma onda de vendas.

No front corporativo, a Block, controladora da plataforma de pagamentos digitais Square, e a Coinbase, uma importante bolsa de criptomoedas, relataram lucros no trimestre até junho. A Block, administrada pelo cofundador do Twitter, Jack Dorsey, superou as expectativas de lucro e vendas dos analistas, com sua receita de bitcoin aumentando 9% no comparativo anual, para US$ 2,61 bilhões.

Os resultados da Coinbase contaram uma história diferente. Seus ganhos de US$ 14 por ação ficaram bem aquém das estimativa e a receita que a empresa obteve com as transações caiu 27% em relação ao trimestre anterior, com os preços das criptomoedas flutuando nos últimos meses.

*Com informações da Dow Jones Newswires