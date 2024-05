Criptomoedas: bitcoin recua e corrige ganhos recentes, mas mantém nível em US$ 65 mil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/05/2024 - 17:04 Para compartilhar:

O bitcoin e o ethereum recuaram nesta quinta-feira, 16, em aparente correção dos fortes ganhos obtidos após o dado de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA ontem. Entretanto, o bitcoin se mantém no nível de resistência em US$ 65 mil.

Por volta das 16h30 (de Brasília), o bitcoin caía 0,56%, a US$ 65.311,77, enquanto o ethereum ganhava 1,35%, a US$ 2.949,78.

O bitcoin e outras criptomoedas começaram o pregão estendendo os fortes ganhos de ontem, após o CPI dos EUA apontar desaceleração em abril. No entanto, o bitcoin e o ehtereum inverteram sinal no início da tarde e passaram a cair. O movimento parece indicar possível correção dos ganhos recentes e acompanhou perda de fôlego do mercado acionário em Nova York.

Nesta quinta-feira, investidores ponderaram sobre nova rodada de dados dos EUA e comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) que, por sua vez, reforçaram tom cauteloso. Tom Barkin (Richmond) considera que o CPI ainda está fora do objetivo desejado pelo BC americano. John Williams (Nova York) avalia que os números são insuficiente para permitir corte de juros, apesar da leitura positiva. Loretta Mester (Cleveland) alertou que será necessário mais tempo para que os dirigentes ganhem confiança no processo de desinflação, após os dados decepcionantes do primeiro trimestre.

Entre os dados, o recuo nos pedidos de auxílio-desemprego sinalizou um mercado de trabalho resiliente, com quadro ainda forte, na visão do Jefferies. Já a produção industrial ficou estável em abril, enquanto as construções de moradias cresceram 5,7% na mesma comparação.