Criptomoedas: bitcoin recua diante de possível investigação contra Tether

Estadão Conteúdo 25/10/2024 - 16:49

O bitcoin recuava nesta sexta-feira, 25, após notícias de que o governo americano está investigando a empresa Tether por possíveis violações de sanções e regras contra lavagem de dinheiro. O ativo também recuou na semana, pressionado pelo avanço dos juros dos Treasuries e do dólar.

Às 16h25, o bitcoin recuava 1,50% nas últimas 24 horas, a US$ 66.936,00, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 68.850,00. O ethereum, por sua vez, tinha perdas de 2,18%, a US$ 2.477,15 no mesmo intervalo. Na semana, o bitcoin cedeu cerca de 2,90% e a ethereum caiu 9,66%.

Após iniciar a semana em queda e tentar recuperação, alcançando o patamar de US$ 68 mil entre ontem e hoje, o bitcoin voltou a cair. Isso porque o Wall Street Journal publicou que o governo americano investiga se a criptomoeda homônima da empresa Tether foi usada por terceiros para financiar atividades ilegais, como tráfico de drogas, terrorismo e hacking – ou para lavar os lucros gerados por elas.

“Como dissemos ao WSJ, não há indícios de que Tether esteja sob investigação. O WSJ está regurgitando rumores velhos”, disse o CEO da empresa, Paolo Ardoino, no X, antigo Twitter.

Já na Nigéria, Tigran Gambaryan, chefe de compliance da Binance, foi libertado depois oito meses preso, com as autoridades locais anunciando que estavam encerrando seu julgamento por lavagem de dinheiro por motivos de saúde e diplomáticos.

As criptomoedas chegaram a exibir alguma recuperação após divulgação da última pesquisa de intenção de votos da CNN. Nela, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a vice-presidente americana, Kamala Harris, aparecem empatados com 47% de intenção de votos. Harris detinha 48% na sondagem anterior e Trump, 47%.

A classe de ativos tem reagido bem ao avanço do republicano nas pesquisas, na medida em que ele se tornou um defensor vocal dos criptoativos.

*Com informações da Dow Jones Newswires