Criptomoedas: bitcoin recua com realização de lucros após testar US$ 105 mil

O bitcoin operava em baixa nesta segunda-feira, 12, após ter tocado US$ 105 mil durante a madrugada, ficando mais perto do seu recorde histórico de US$ 109 mil. O movimento de queda é atribuído à realização de lucros, segundo analistas, após a forte valorização recente impulsionada pela trégua comercial entre Estados Unidos e China.

Por volta das 15h38 (horário de Brasília), o bitcoin recuava 2,82%, negociado a US$ 101.295,33. Já o Ethereum registrava queda de 1,59%, a US$ 2.438,74, segundo dados da Binance.

Ana de Mattos, analista da Ripio, observou que, ao atingir os US$ 105.819, um grande volume financeiro entrou no topo, “sugerindo uma realização de lucros a partir deste ponto”.

Elsa Ohlen, da Barrons.com, acrescenta que o bitcoin subiu cerca de 10% nos últimos dias, enquanto o Ether avançou mais de 40% no mesmo período. “A realização de lucros e o temor dos traders de que os ganhos de aproximadamente 25% no último mês possam evaporar diante de algum anúncio inesperado de Donald Trump geram resistência a novos ralis”, afirma.

Apesar da correção pontual, grandes investidores continuam reforçando suas posições em criptoativos. A Strategy ampliou sua aposta no bitcoin ao comprar mais US$ 1,3 bilhão em tokens, elevando sua posição total para quase 570 mil unidades, com valor de mercado estimado em US$ 59 bilhões, com base nas cotações atuais.

Em outro movimento relevante, a Hut 8 anunciou que pretende abrir o capital da subsidiária American Bitcoin ainda este ano. A empresa conta com o apoio de Eric Trump e Donald Trump Jr. e planeja sua listagem em meio ao crescimento do apetite dos investidores por criptoativos.

*Com informações da Dow Jones Newswires